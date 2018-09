Pri pobreží Španielska zachránili ďalších vyše 600 migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Granada 4. septembra (TASR) - Pri pobreží Španielska zachránili v pondelok viac ako 600 migrantov, informovala tlačová agentúra Europa Press, odvolávajúc sa na údaje španielskej námornej záchrannej služby.Na siedmich lodiach zachytených v Gibraltárskom prielive sa dovedna nachádzalo takmer 200 ľudí zo severnej a subsaharskej Afriky.Ďalších 467 osôb bolo objavených na drevených plavidlách v západnej časti Stredozemného mora.Všetci zachránení migranti, vrátane žien a detí, boli prijatí v španielskom autonómnom regióne Andalúzia.Od januára do júla tohto roku prudko narástol počet migrantov, ktorí dorazili do Španielska a Grécka, zatiaľ čo počet príchodzích do Talianska - a celkove do Európy - poklesol.