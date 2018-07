Pri pobreží štátu New York zaznamenali po 70 rokoch útoky žralokov

Žralok biely, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islip 19. júla (TASR) - Pri pobreží amerického štátu New York došlo v stredu k dvom prípadom uhryznutia detí žralokmi. Stalo sa tak v tejto oblasti po prvý raz po 70 rokoch, informuje vo štvrtok televízia Sky News.Dvanásťročné dievča a o rok staršieho chlapca pohrýzli do nôh na dvoch plážach blízko od seba. Neskôr sa objavili správy, že neďaleko ešte v ten istý deň chytili dva žraloky, aj keď nebolo jasné, či boli zodpovedné za útoky. Obe pláže dočasne uzatvorili.Lola Pollinová na tlačovej konferencii uviedla, že stála do pol pása vo vode a rýchlo sa vrátila na breh s krvavou nohou po tom, ako ju niečo uhryzlo.povedala o útoku pri ostrove Fire Island.Podľa nej mal živočích, ktorý ju pohrýzol, dĺžku 90 až 120 centimetrov.Z nohy chlapca, ktorý sa pri pláži niekoľko kilometrov ďalej surfoval, vytiahli zub. Ten preskúmajú, aby mohli identifikovať útočníka. Podľa expertov zub aj rana na nohe dievčaťa poukazujú na to, že išlo oÚtoky vo vodách ostrova Fire Island sú výnimočne zriedkavé. Platí to aj o celom pobreží štátu New York.Podľa Iana Levina z hasičského úradu na ostrove zaznamenali pri pobreží štátu New York iba desať prípadov uhryznutia žralokmi. Posledný prípad sa stal v roku 1948, dodal Levin.