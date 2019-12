Pri pokuse dostať sa do Španielska zahynulo za 24 hodín osem migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 17. decembra (TASR) - Španielska polícia vyzdvihla v utorok z člna pri južnom pobreží krajiny telo mŕtveho migranta. Ako informovala agentúra AFP, ide tak už o ôsmeho migranta, ktorý za uplynulých 24 hodín zahynul vo vodách Stredozemného mora pri pokuse dostať sa do Španielska.Hovorca španielskej policajnej jednotky Občianska garda (Guardia Civil) uviedol, že čln bol spozorovaný v západnej časti Stredozemného mora pri pobreží španielskeho regiónu Andalúzia. Dodal, že 47 zachránených ľudí previezli do prístavného mesta Motril.Posádka plavidla marockej pobrežnej stráže predtým v Alboránskom mori vyzdvihla sedem tiel a zachránila 70 migrantov po tom, ako sa dostali do ťažkostí, uviedol zdroj z marockej armády.Zachránených migrantov vrátane desiatich žien a jedného bábätka našli voa previezli ich na ošetrenie do mesta Názúr ležiaceho na severe Maroka, dodal nemenovaný zdroj.Plavidlo, na ktorého palube sa nachádzalo zhruba 100 migrantov, smerovalo k brehom Španielska, uviedla španielska nezisková organizácia Caminando Fronteras. Dodala, že 24 ľudí je naďalej nezvestných.Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa tento rok priplavilo do Európy po mori viac ako 98.000 migrantov, z toho 25.000 do Španielska. Vyše 1200 migrantov pri tomto pokuse zahynulo alebo sú nezvestní.