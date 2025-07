Pri postihovaní trestných činov domáceho násilia by bolo vhodné zákonne definovať psychické i fyzické utrpenie

Spôsobenie psychického a fyzického utrpenia

25.7.2025 (SITA.sk) - Pri postihovaní trestných činov domáceho násilia, hlavne trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, by bolo vhodné definovať fyzické a psychické utrpenie na účely Trestného zákona.Konštatuje to Správa generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR za rok 2024, ktorá bola predložená do parlamentu.Znenie skutkovej podstaty trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa Trestného zákona je totiž podľa prokuratúry v aplikačnej praxi považované za problematické.„Následkom pri tomto trestnom čine je spôsobenie fyzického utrpenia alebo psychického utrpenia. Poškodená osoba má subjektívne vnímanie vonkajšieho sveta, ktoré môže byť ovplyvnené jej osobnostným nastavením, pretože totožné konanie môže jedna osoba vnímať ako konfliktné spolunažívanie a druhej, citlivejšej osobe s nižšou toleranciou stresu, už môže spôsobovať psychické utrpenie. Spôsobovanie psychického utrpenia je potom pre orgány činné v trestnom konaní ťažko objektivizovateľné, nakoľko ide o neurčitý právny pojem (legislatívne neurčený),“ zdôraznila prokuratúra v správe.Posúdenie psychického utrpenia len na základe subjektívneho vnímania poškodenej osoby je podľa prokuratúry zneužiteľné, napríklad v rozvodových konaniach, v sporoch o majetok alebo o dieťa.„Hoci skutková podstata uvedeného trestného činu postihuje konania rôznych stupňov závažnosti, trestný čin je sankcionovaný rovnakou trestnou sadzbou,“ konštatuje v dokumente prokuratúra.Trestných činov domáceho násilia sa podľa správy dopúšťajú prevažne muži v produktívnom veku, teda vo veku od 30 do 50 rokov. Trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby je pritom podľa prokuratúry jedným z najzávažnejších prejavov domáceho násilia.„Najčastejším páchateľom tohto trestného činu boli muži vo veku od 31 do 40 rokov (52 vedených trestných stíhaní). Z hľadiska spôsobu páchania išlo o páchanie násilia na partnerke, deťoch a na rodičoch, s ktorými páchateľ žil v spoločnej domácnosti. Významným kriminogénnym faktorom umožňujúcim páchanie domáceho násilia je vplyv alkoholu a iných návykových látok na páchateľa. Tento bol zistený v 40,09 percenta trestných stíhaní,“ uvádza sa v správe.Ako príklad hrubosti a spôsobu spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby aj v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania prokuratúra uvádza vec vedenú na Okresnej prokuratúre Svidník.Odsúdený počas najmenej dvoch rokov v obytnom prívese na lúke a neskôr aj na iných miestach v okrese Stropkov svojej manželke vulgárne nadával, urážal ju, ponižoval, fackoval a obmedzoval ju v telefonickom kontakte s príbuznými a známymi, a jeho verbálne útoky a prejavy po narodení ich dieťaťa začiatkom roku 2022 prerástli aj do spôsobovania fyzického utrpenia.„V zimnom období, vo februári 2022, počas jazdy autom zišiel do lesného porastu, vytiahol poškodenú z auta, tŕňovým konárom ju bil po celom tele, potom ju oblial studenou vodou a zamkol ju v aute vyhrážajúc sa jej zabitím, ak to oznámi polícii,“ opísala skutok prokuratúra.Ako sa píše ďalej v správe, tento páchateľ v týraní pokračoval tým, že ženu zakliesnil medzi konáre stromov a palicami ju bil po nohách a chrbte, neskôr ju okrem bitia palicou a škrtenia niekoľko hodín nechával stáť pred prívesom bez oblečenia a vyhrážal sa jej zabitím.Okrem toho dotyčný raz prehodil cez konár stromu lano, strčil poškodenej hlavu do slučky na lane a začal ju ťahať hore, pritom jej vulgárne nadával. Týraná žena dokonca mala spať v psej búde. Poškodenej sa napokon podarilo ujsť a bola jej poskytnutá pomoc v centre pre týrané ženy.„Obžalovanému bol za spáchanie trestných činov uložený trest odňatia slobody vo výmere osem rokov so zaradením na výkon trestu do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia,“ dodala prokuratúra.