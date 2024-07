Pri požiari v Jarovniciach zomrela žena, vypukol krátko po tretej hodine ráno

11.7.2024 (SITA.sk) - Jedna osoba zomrela vo štvrtok v noci pri požiari v rómskej osade v Jarovniciach (okres Sabinov). Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove, požiar vypukol krátko po tretej hodine ráno. „Prvotne bol nahlásený požiar strechy rodinného domu. Nakoniec to boli dve strechy, plus jedna prístavba. Bola to murovaná stavba," uviedol operačný dôstojník.Na mieste zasahovali ôsmi hasiči zo Sabinova a Prešova so štyrmi kusmi techniky. Pri hasení mali nahlásenú jednu nezvestnú osobu. „Mali sme podozrenie, že v dome sa môže niekto nachádzať. Išlo o ženu, o ktorej nevedeli, či je v dome, alebo odišla a nachádza sa mimo priestorov. Napokon bola nájdená mŕtva pod spadnutým stropom jednej stavby,“ doplnil operačný dôstojník. Ostatné osoby nebolo potrebné evakuovať.Požiar sa už hasičom podarilo zlikvidovali. „V prvom dome zhorel celý interiér a strecha sa prepadla. V druhom zhorela strecha a v prístavbe takisto strecha a podlažie," konkretizoval o pol siedmej ráno operačný dôstojník s tým, že niektoré jednotky sa vracajú na základňu a niektoré ešte ostali na mieste. „Na mieste sa nachádza aj zisťovateľ príčin požiaru. Škoda je predbežne vyčíslená na približne 80-tisíc eur,“ dodal.