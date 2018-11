Pri prestrelke v Egypte zahynulo 19 predpokladaných džihádistov

Muž beží a kríči vedľa autobusu s koptskými pútnikmi, na ktorý zaútočili neznámi ozbrojenci na ceste ku Kláštoru sv. Samuela Vyznávača v provincii Minjá v strednom Egypte 2. novembra 2018. Neznámi ozbrojenci zastavili vozidlo s pútnikmi a začali doň strieľať. Zahynulo najmenej sedem ľudí a minimálne 14 ďalších osôb utrpelo sčasti ťažké zranenia, uviedlo egyptské ministerstvo vnútra. Autobus s koptskými pútnikmi sa stal v provincii Minjá terčom útoku aj pred jeden a pol rokom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 4. novembra (TASR) - Devätnásť predpokladaných džihádistov, ktorí boli napojení na páchateľov piatkového útoku so siedmimi obeťami na autobus s koptskými pútnikmi, zahynulo v Egypte pri prestrelke s políciou. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.K piatkovému útoku v stredoegyptskej provincii Minjá sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Džihádisti, ktorých v nedeľu zlikvidovali egyptské bezpečnostné sily, mali byť členmi tej istej bunky IS ako páchatelia piatkového útoku.Terčom skupiny ozbrojencov sa stal autobus smerujúci ku Kláštoru sv. Samuela Vyznávača. Vozidlo, ktoré útočníci zastavili a začali naň strieľať, viezlo koptských kresťanov.Svoj žiaľ za obeťami piatkového útoku vyjadril v nedeľu aj pápež František.povedal v nedeľu v Bazilike sv. Petra v Ríme.Koptskí kresťania sú v Egypte v posledných rokoch opakovane terčom násilia. Teroristické útoky na koptské kostoly v Káhire, Alexandrii a Tantá z decembra 2016 a apríla 2017 si vyžiadali približne 100 obetí na životoch z ich radov a mnoho zranených.