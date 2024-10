Pri prestupe Muňka do SNS sa neporušili žiadne pravidlá, Žiga by na poste predsedu parlamentu uvítal Šutaja Eštoka

Koalícia nie je ohrozená

26.10.2024 (SITA.sk) - Poverený predseda Národnej rady SR Hlas-SD ) je presvedčený, že pri prestupe poslanca Dušana Muňka z klubu Smeru-SD do klubu SNS sa neporušili žiadne pravidlá. Uviedol to v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko . Strana Smer-SD poskytla svojho poslanca klubu SNS z dôvodu, aby klub po odchode Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov nezanikol.„Určite to nie je úplne pekné, ale politika nie je súťaž v kráse. De iure sa neporušili žiadne pravidlá,“ povedal Žiga. Podľa neho je normálne, že poslanci migrujú v rámci klubov a táto situácia nevytvára precedens do budúcna.„O tom, akým spôsobom sa riešia kluby, ako vychádzajú poslanci z klubov a vchádzajú z klubov, rokovací poriadok veľmi nerieši. Hovorí o tom, že predsedovia poslaneckých klubov informujú predsedu Národnej rady SR o stave v poslaneckom klube a tak sa to stalo aj v tomto prípade. Ja som to ako poverený predseda NR SR zobral na vedomie,“ skonštatoval Žiga. Dodal, že koalícia podľa neho nie je ohrozená.Podľa poslanca za KDH a exministra spravodlivosti Viliama Karasa ide o podvod na voličoch, pretože Muňko naďalej deklaruje svoju príslušnosť k Smeru-SD a napĺňanie volebného programu Smeru-SD. Zároveň tam vidí aj právny problém, pretože Rudolf Huliak najprv oznámil, že odchádza, čím fakticky zanikol klub SNS. Karas tiež poukazuje na ďalšie problémy - koalícia má teraz jednak štvrtého koaličného partnera a jednak visí na šnúrkach huliakovcov, domnieva sa.Žiga dodal, že by uvítal predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka na poste predsedu parlamentu, ale takáto diskusia aktuálne nie je na stole. S predsedom poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martinom Dubécim ako prípadným kandidátom na post podpredsedu parlamentu namiesto Michala Šimečku by podľa jeho slov nebol žiadny problém a koalícia by ho schválila.