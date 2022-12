Pri priamom prenose prejavu lídra Smeru-SD vedenie spravodajstva profesionálne zlyhalo, tvrdí Rada RTVS

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Spôsob zaradenia i chýbajúca dramaturgia priameho prenosu prejavu predsedu strany Smer-SD boli profesionálnym zlyhaním vedenia Sekcie spravodajstva a publicistiky Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) . Vyplýva to z uznesenia Rady RTVS k vysielaniu RTVS pri príležitosti výročia 17. novembra 1989.Na generálneho riaditeľa RTVS Rada apeluje, aby prijal také interné pravidlá, ktoré ustanovia systém zaraďovania politických aktivít do vysielania. Malo by sa to týkať aj priamych prenosov zo snemov či tlačových besied. Zaistená by mala byť zásada plurality a vyváženosti, a tiež by mala byť garantovaná redakčná nezávislosť.Rada tiež skonštatovala, že personálne zmeny, ku ktorým došlo, sú vo výhradnej kompetencii generálneho riaditeľa RTVS. Podľa jeho vyjadrení by personálna situácia v spravodajskej sekcii mala byť stabilizovaná. Zaistené by malo byť aj plnenie zákonných úloh v danej oblasti.