Pri príležitosti výročia Trianonu prezidentka Čaputová pripomenula dôležitosť hľadania spoločného

Podpisom Trianonskej mierovej zmluvy pred sto rokmi sa začala nová etapa v spolužití Maďarov a Slovákov. Pri príležitosti stého výročia podpisu zmluvy, ktorá zavŕšila rozpad Uhorska to na sociálnej sieti napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Aj keď svoju spoločnú históriu Slováci a Maďari nevnímajú vždy rovnako, spoločná minulosť, zážitky, rodinné vzťahy, kultúrne hodnoty a spoločné výsledky ich podľa hlavy štátu silno spájajú.

Spoločné boje

Hľadanie spoločného

4.6.2020 (Webnoviny.sk) -Prezidentka napríklad pripomenula, že Maďari žijúci na Slovensku boli pri tom, keď obyvatelia v roku 1989 bojovali za slobodu, aj keď o pár rokov neskôr bránili demokraciu."Boli sme spolu pri vzniku Slovenska, aj pri vstupe do Európskej únie a NATO. Spoločne sme stáli na námestiach a spoločne sme čelili pandemickej kríze. Bez aktívnej účasti Maďarov na Slovensku by sme toto všetko nezvládli," zdôraznila prezidentka.Pre spoločnú budúcnosť je podľa Čaputovej dôležité, aby obe etniká hľadali to, čo ich spája ako ľudí a občanov. "Zároveň rešpektujeme a rozvíjame jazykové a kultúrne odlišnosti, ktoré nás zas vzájomne obohacujú," dodala prezidentka v statuse, ktorý zverejnila aj v maďarskom jazyku.Trianonská mierová zmluva bola podpísaná 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles. Zmluva určovala hranice nového maďarského štátu, ktorý ako porazený aktér prvej svetovej vojny prišiel rozpadom Uhorska o viaceré územia, vrátane dnešného Slovenska.