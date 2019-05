Pri protestoch vo Venezuele bolo zranených prinajmenšom 69 osôb

Odporcovia venezuelského prezidenta Nicolása Madura počas zrážok s bolívijskými vojakmi lojálnymi venezuelskému prezidentovi Nicoláovi Madurovi neďaleko vojenskej základne La Carlota v Caracase 30. apríla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 1. mája (TASR) - Najmenej 69 osôb utrpelo v utorok zranenia počas pouličných stretov podporovateľov venezuelského opozičného lídra Juana Guaidóa s bezpečnostnými zložkami vernými prezidentovi Nicolásovi Madurovi v Caracase. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojších zdravotníkov, podľa ktorých mali byť až dve zranenia spôsobené strelnou zbraňou.Niektoré miestne médiá informujú aj o tretej osobe so strelným poranením. Predstavitelia venezuelskej vlády ešte skôr oznámili, že postrelený bol aj jeden vojak.Maggia Santiová, riaditeľka caracaskej kliniky Salud Chacao, v utorok pre agentúru AP povedala, že lekári v ich zariadení momentálne ošetrujú 50 pacientov.Santiová spresnila, že 30 osôb utrpelo zranenia po zásahu gumovými projektilmi. Ďalších šestnásť ľudí utrpelo podľa jeje slov fyzické zranenia, traja sa sťažovali na problémy s dýchaním a jedna osoba bola postrelená.Riaditeľka kliniky v tejto súvislosti ďalej dodala, že majú dostatok zdravotníckeho materiálu potrebného na ošetrenie všetkých zranených pacientov. Čiastočne za to podľa jej slov vďačia aj nedávnym darom od rôznych organizácií - vrátane Červeného kríža.Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyzval v utorok na vojenské povstanie. Tamojší minister obrany Vladimir Padrino neskôr oznámil, že pokus o prevratpotlačili.Agentúra AFP ešte pred tým informovala, že venezuelské bezpečnostné sily v utorok do demonštrantov pred leteckou základňou La Carlota - kde Guaidó vyzval na vojenské povstanie - narážali obrnenými vozidlami.