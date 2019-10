Pri reforme nemocníc treba nabrať odvahu, Kalavská prosí o podporu

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Keď niekto niečo kritizuje, musí to chcieť zlepšiť. V súvislosti s reformou nemocníc to povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Poslancov Národnej rady (NR) SR vyzvala, aby nabrali odvahu robiť zmeny a požiadala ich o podporu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá reformu obsahuje.skonštatovala Kalavská po diskusii k návrhu v parlamente.Šéfka rezortu zdravotníctva diskusiu poslancov ocenila. Podľa svojich slov má pocit, že všetci chcú zmenu, no nemajú odvahu zahlasovať za zákon.povedala Kalavská a poukázala na to, že vyspelé krajiny už zmeny urobili.Na otázku, či presvedčila poslancov, odpovedala, že urobila všetko, čo vedela a snažila sa im to vysvetliť po odbornej stránke. Ak návrh prejde do druhého čítania, vidí priestor na prípadné konštruktívne zmeny.uviedla.Poslanci v piatok prerokovali reformu nemocníc, takzvanú stratifikáciu. Do diskusie sa zapojili koaliční aj opoziční poslanci. Väčšina z nich reformu podporuje. Smer-SD by sa mal stratifikáciou zaoberať ešte na poslaneckom klube. O tom, či sa novela dostane do druhého čítania, by mali zákonodarcovia rozhodnúť v pondelkovom (28. 10.) hlasovaní.Reforma nemocníc, zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, má pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Jej zmyslom je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti. Nemocnice budú musieť postupne nastaviť kritériá, ktoré to majú zabezpečiť.