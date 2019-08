Pri rekordnom úlovku extázy zadržali v Austrálii aj štyroch Britov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 14. augusta (TASR) - Viac než 750 kilogramov drogy MDMA, známej obvykle pod názvom extáza, zhabali pri spoločnej razii austrálskych a novozélandských policajtov. Vyšetrovatelia vzali do väzby súčasne šiestich podozrivých vrátane štyroch mužov z Británie, oznámila v stredu austrálska polícia. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.Celkovo 766 kilogramov MDMA "najvyššej čistoty" zadržali v austrálskom štáte Queensland, kde ide o rekordné úradmi zachytené množstvo tejto psychoaktívnej látky.Hodnota týchto drog by na čiernom trhu predstavovala 90 miliónov austrálskych dolárov (54,5 mil. eur), odhadla polícia s tým, že zadržaný prášok by stačil na výrobu až 12 miliónov tabletiek extázy.Dvoch Britov vo veku 51 a 40 rokov zatkli v Austrálii spolu s 26-ročným mužom z Queenslandu; všetci čelia obvineniam z prechovávania a dodávania drog. Novozélandská polícia obvinila dvoch ďalších mužov zo Spojeného kráľovstva vo veku 60 a 49 rokov po minulotýždňovom zhabaní 200 kilogramov metamfetamínu.Policajné zložky oboch krajín podporili aj britskí kolegovia v rámci spoločnej operácie zameranej na rozloženie medzinárodného zločineckého syndikátu. Pre spojenie so skupinou zadržali v Austrálii tiež miestnu 51-ročnú ženu, u ktorej našli množstvo hotovosti.Austrálske úrady odhadujú, že ľudia v krajine ročne skonzumujú viac ako 1,1 tony MDMA.V júni v Austrálii zadržali rekordných 1,6 tony metamfetamínu. Drogy s odhadovanou hodnotou 1,2 miliardy austrálskych dolárov boli ukryté v reproduktoroch dopravených do Melbourne. Práve metamfetamín je pre krajinu rastúcim problémom; podľa vlaňajšej správy tamojšej vlády patrí podiel jeho užívateľov v Austrálii k najvyšším na svete, približuje AFP.