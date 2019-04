Pri reštaurovaní Notre-Dame odborníci varujú pred unáhlenosťou

Na snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. apríla (TASR) - Vyše 1000 odborníkov na kultúrne dedičstvo z Francúzska i zahraničia vyzýva prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa vyhol unáhlenosti pri reštaurovaní požiarom poškodenej parížskej katedrály Notre-Dame. Macrona na to vyzvali otvoreným listom, ktorý v nedeľu zverejnil denník Le Figaro.Odborníci okrem iného kritizujú vládny návrh zákona, ktorý v prípade renovačných prác na Chráme Matky Božej predpokladá možnosť zmierniť normy platné pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva.katedrály, píše sa v liste. Podľa názoru odborníkov by obnova gotickej katedrály Notre-Dame mala byť dobre a do detailov premyslená.Pred unáhlenosťou varovali a znepokojenie v súvislosti s výnimkami z pravidiel ochrany pamiatok vyjadrili aj viaceré iné osobnosti francúzskeho kultúrneho života, medzi nimi aj bývalý minister kultúry Jack Lang.Ministerstvo kultúry však medzičasom uistilo, že pri obnove chrámu ". Spresnilo, že pravidlá pre udelenie výnimky "a dôvodová správa k návrhu zákonaPo mohutnom požiari, ktorý parížsku katedrálu zachvátil pred dvoma týždňami, prezident Macron sľúbil, že tento klenot gotickej architektúry bude zrenovovaný do piatich rokov.Požiar, ktorý vypukol 15. apríla, zničil strechu budovy, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútra chrámu.