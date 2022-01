Pri Rožňave vyhasol život mladého vodiča, neprežil silný náraz do betónového stĺpu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Po náraze auta do betónového elektrického stĺpa pri meste Dobšiná v okrese Rožňava prišiel dnes ráno o život 30-ročný vodič. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.Podľa zistení polície 30-ročný vodič z okresu Rožňava viedol vozidlo značky VW Golf v smere od mesta Dobšiná na Rožňavu, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy a s vozidlom prešiel do protismeru, následne cez priekopu a narazil do stĺpa vysokého napätia.Žiaľ, mladý vodič pri dopravnej nehode utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.