Pri schválení konsolidačného balíka vláda podľa RÚZ zneužila skrátené legislatívne konanie

Konsolidačný balíček

Prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú zásadné výhrady k tzv. konsolidačnému balíčku, ktorý schválil parlament. Upozorňujú, že zákon prijali v skrátenom legislatívnom konaní bez riadnej diskusie so sociálnymi partnermi. Vyzývajú vládu, aby sa do budúcna takéhoto konania zdržala a rešpektovala princípy právneho štátu a riadneho legislatívneho procesu.Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií by mal do štátneho rozpočtu v budúcom roku priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Balíček napríklad po novom opätovne zavádza mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie vyplácania solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, či zavedenie minimálnej dane z príjmu právnických osôb, ako aj zníženie príspevku do druhého dôchodkového piliera.Zamestnávatelia združení v RÚZ upozorňujú, že na to, aby sa skutočne dalo hovoriť o konsolidácii, balíček by musel obsahovať aj opatrenia, ktoré znižujú jeho výdavky. Takéto však v zákone podľa únie absentujú.Pri prijímaní zákona vláda obišla riadny legislatívny proces. Zákon totiž prešiel parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní, hoci dôvody na jeho využitie sa podľa zamestnávateľov naplnili. Napriek tomu, že balíček sa zásadným spôsobom dotkne slovenských podnikov, s dotknutými subjektmi o ňom podľa únie nikto nediskutoval.Ako dodal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga , uplynulé roky ukázali, že účelové obchádzanie riadneho legislatívneho procesu škodí celej krajine.„Čo, koniec koncov, v rámci predvolebnej kampane uznala aj nová vládna garnitúra, ktorá Slovensku prisľúbila zmenu. Konsolidačný balíček zásadne ovplyvní domáce podnikateľské prostredie a fungovanie jednotlivých podnikov. Jeho prijatie v skrátenom legislatívnom konaní preto vysiela veľmi rozporuplný signál," uzatvára Kiraľvarga.