Pri siedmom behu s býkmi v Španielsku utrpelo zranenia päť ľudí

Na snímke účastník padá na zem vedľa bežiacich býkov počas siedmeho dňa tradičného festivalu San Fermíno v severošpanielskom meste Pamplona 13. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pamplona 13. júla (TASR) - Päť ľudí utrpelo zranenia pri sobotňajšom v poradí siedmom tohtoročnom behu s býkmi v španielskom meste Pamplona, kde sa konajú slávnosti sv. Fermína. Beh šiestich býkov so stovkami bežcov trval v sobotu len dve minúty a 12 sekúnd a stal sa tak najrýchlejším tohto ročníka.Agentúra Reuters s odvolaním sa na Červený kríž informovala, že všetkých zranených hospitalizovali: dvoch so zranením ramena a dvoch s poraneniami hlavy. Piata osoba si udrela hrudník. Býky tentoraz nenabrali na rohy žiadneho z bežcov.Hlavnými aktérmi sobotňajšieho behu boli býky z farmy La Palmosilla, ktoré - ako je zvykom - neskôr v sobotu nastúpia v mestskej býčej aréne do býčích zápasov.Na samotných behoch s býkmi sa tradične zúčastňujú stovky odvážlivcov. Za väčšinu zranení tradične môžu pády pri behu, prípadne pošliapanie býkmi.Každý rok sa počas behu s býkmi zraní 50-100 ľudí. Od roku 1911 si beh s viac ako pol tony vážiacimi zvieratami vyžiadal aj 15 obetí na životoch. Zatiaľ posledný smrteľný prípad zaznamenali v roku 2009, keď zomrel 27-ročný Španiel.Fiesta v Pamplone sa stala celosvetovo známou vďaka románu Ernesta Hemingwaya z roku 1926 Slnko aj vychádza. I vďaka nemu tam na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov.