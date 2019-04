Pri skalnatom pobreží gréckeho ostrova sa prevrátil čln s 50 migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 14. apríla (TASR) - Plavidlo s desiatkami migrantov havarovalo v nedeľu pri skalnatom pobreží gréckeho ostrova Samos. S odvolaním sa na pobrežnú stráž o tom informovala agentúra DPA.Približne 50 ľuďom sa podľa záchranárov podarilo dostať v bezpečí na pobrežie ostrova, ktorý sa nachádza v Egejskom mori v juhovýchodnej časti Grécka. Vo vode však objavili telo mŕtvej ženy, ktorá pravdepodobne zomrela v dôsledku prudkého vlnobitia.Cieľom migrantov odchádzajúcich v dôsledku chudoby a ozbrojených konfliktov z krajín Blízkeho východu je dostať sa cez Turecko do Grécka, ktoré je členských štátom Európskej únie, a odtiaľ postupne prejsť do niektorej z bohatších krajín Únie.Iba v tomto roku sa na nebezpečnú plavbu cez Egejské more z Turecka na niektorý z gréckych ostrovov vydalo okolo 5500 ľudí, uvádza sa v štatistikách Organizácie Spojených národov. Vlani sa podľa oficiálnych údajov v Egejskom mori utopilo alebo je nezvestných spolu 174 migrantov.Dohoda o kontrole toku migrantov, ktorú v roku 2016 uzavreli EÚ a Turecko, síce ich množstvo výrazne zmiernila, napriek tomu sa však mnohí vydávajú na nebezpečnú púť do Únie.