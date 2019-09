Pri soche Koneva bol protest proti zahaleniu, zadržali aktivistu

Ilustračné foto. Foto: denik.cz Foto: denik.cz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. septembra (TASR) - Pri soche sovietskeho veliteľa Ivana Koneva v pražskej štvrti Dejvice sa v pondelok popoludní konala protestná akcia proti zakrytiu pamätníka. Podľa odhadu prítomnej policajtky sa zhromaždilo približne 300 protestujúcich s komunistickými symbolmi. Konev je podľa nich symbolom oslobodenia Československa a mestská časť Praha 6, kam Dejvice patria, ho zakrytím zneuctila.Po skončení oficiálneho protestu aktivista Jiří Černohorský na sochu vyliezol a opäť plachtu strhol, polícia ho zadržala, ako informoval spravodajský portál Novinky.cz.Pomník je už dlhší čas predmetom sporu s Ruskou federáciou. Mestská časť navrhuje jeho presun do neďalekej záhrady ruského zastupiteľského úradu.Medzi prítomnými protestujúcimi boli v pondelok aj poslanec ČSSD Jaroslav Foltyna, hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček alebo zástupcovia komunistov a strany Sloboda a priama demokracia (SPD).Prišla však aj skupina podporujúca rozhodnutie Prahy 6 sochu zahaliť. Polícia musela obe skupiny od seba oddeliť. Aktivistu Černohorského, ktorý plachtu zo sochy strhol prvýkrát už v piatok 30. augusta, odviezla polícia. Demonštranti sa snažili zabrániť odchodu policajného vozidla.Na zhromaždení vystúpil i hovorca prezidenta Miloša Zemana Ovčáček. "upozornil Ovčáček. "dodal.Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), ktorý rozhodol o zakrytí sochy, podľa Ovčáčka šíri v spoločnosti nenávisť.odkázal prítomným.Protest zorganizovala strana Česká suverenita. Prekáža jej zakrytie sochy, ku ktorému pristúpila radnica Prahy 6, ktorá údajne chcela ochrániť pomník pred vandalmi. Tí totiž sochu posprejovali a podstavec poliali červenou farbou.Stalo sa to minulý týždeň, zrejme v súvislosti s výročím udalostí z augusta 1968. Na pomníku sa vtedy objavil nápis "Na podstavci boli tiež letopočty 45, 56, 61 a 68 odkazujúce na Konevovu účasť na oslobodzovaní Prahy, ale aj na potlačení protestov v Maďarsku, výstavbe Berlínskeho múru a invázii vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa.Praha 6 sa v minulosti rozhodla vysvetľujúcimi tabuľkami pripomenúť veliteľovu minulosť.Protestujúci budú musieť za demonštráciu pri soche maršala Koneva zaplatiť pokutu najmenej 15.000 českých korún. Akcia totiž nebola povolená. Hneď po skončení demonštrácie začali organizátori vyberať od účastníkov peniaze.