Pri Šoporni vpálila dodávka do štyroch áut, ktoré čakali na semafore (foto)

4.8.2023 (SITA.sk) - Pri obci Šoporňa v okrese Galanta bolo v piatok pri hromadnej dopravnej nehode poškodených päť vozidiel. Ako informovala trnavská polícia, pri tejto udalosti bola zranená jedna osoba a celkové škody boli odhadnuté na viac ako 12-tisíc eur.Vodič dodávky si pravdepodobne nevšimol situáciu na ceste a skôr ako stihol zareagovať, narazil od auta idúceho pred ním. V čase nárazu čakali na semafore z dôvodu uzávery cesty štyri autá. Náraz bol taký silný, že okrem dodávky boli poškodené aj tie. Pri nehode sa zranil vodič auta, do ktorého dodávka narazila ako do prvého. So zranením ruky bol prevezený do nemocnice.„Policajti podrobili všetkých vodičov dychovým skúškam, s negatívnymi výsledkami. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ informovala trnavská polícia na sociálnej sieti. Zároveň upozornila na fakt, že nepozornosť patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných kolízií a nehôd.