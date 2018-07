Pri spoznávaní dolného Zemplína môžu záujemcovia vyhrať aj vecné ceny

Ilustračný snímok. Foto: Facebook Foto: Facebook

Michalovce 9. júla (TASR) - Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) organizuje už šiestykrát turistickú súťaž Kráčaj s rodinou dolným Zemplínom. V hre sú aj teraz vecné ceny.vysvetlil pre TASR výkonný riaditeľ organizácie Ján Ďurovčík s tým, že je to dôležité hlavne pre deti. Na spoznávanie zákutí tohto regiónu sú podľa jeho ďalších slov najvhodnejší práve rodičia, respektíve starí rodičia.Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek rodina zo Slovenska i zahraničia. Podmienkou účasti je návšteva známych, ale aj neznámych turistických miest v priebehu letných prázdnin, jej zdokumentovanie a odovzdanie formulára v Turistickej informačnej kancelárii Michalovce do 14. septembra. Môžu tak urobiť aj poštou. Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie víťazov sa uskutoční koncom septembra pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu.Jednou z osobitných kategórií je novoobjavené miesto a účastník z najvzdialenejšej krajiny alebo mesta.spomenul Ďurovčík. Podľa jeho ďalších slov ľudia navštevujú lokality tohto regiónu, ale mnohokrát prihlášku do súťaže nezašlú, čím sa ukracujú o možnosť výhry. V prvom ročníku, ako ďalej uviedol, začínali s 50 účastníkmi. Vlani sa ich prihlásilo približne 550, v roku 2016 okolo 500.ZOOCR momentálne združuje 27 členov. Funguje od roku 2012. Medzi jej hlavné priority patrí rozvoj a podpora cestovného ruchu na dolnom Zemplíne. Zároveň podporuje kultúrne, spoločenské a športové aktivity.