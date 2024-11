Pri Štrbskom plese postavili verejné toalety za viac ako 100-tisíc eur, pre návštevníkov budú bezplatné (foto)

26.11.2024 (SITA.sk) - Na Štrbskom Plese vybudovali moderné verejné toalety , nachádzajú sa v blízkosti jazera Štrbské pleso pri tamojšom ihrisku. Obec Štrba, pod ktorú turistická lokalita patrí, chcela takýmto spôsobom skvalitniť podmienky pre všetkých jej návštevníkov.







Vybudovať chcú aj ďalšie toalety

Problém bol so získavaním povolení

Podľa starostu Michala Sýkoru budú toalety pre verejnosť bezplatné, ich prevádzková doba bude od 7:00 do 20:00. Uviedol to pre médiá pri pondelkovom odovzdaní stavby do užívania verejnosti.Na výstavbu verejných toaliet išlo viac ako 110-tisíc eur. Prešovský samosprávny kraj na ne prispel dotáciou vo výške 70-tisíc eur, ďalšou časťou zase majiteľ siete hotelov, zvyšok zafinancovala obec Štrba.„O sociálne zariadenia sme sa usilovali dlhú dobu, mali sme tu najprv dočasné, pri ktorých sme ale museli vyvážať odpad, a to je veľmi nákladné,“ vysvetlil Sýkora. Náklady na vyvážanie odpadu podľa jeho slov predstavovali za leto 20-tisíc eur, pri súčasných ušetria.„Našou snahou je, aby boli všetky toalety napojené na prívod vody, elektrinu a kanál, aby sme dokázali zachovať aj čistotu,“ ozrejmil starosta. Obec má totiž v pláne vybudovať aj ďalšie, a to na druhej strane jazera. Všetky budú strážené kamerovým systémom.Štrbské Pleso aj s jazerom patrí podľa podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja Štefana Bieľaka medzi najvýznamnejšie destinácie cestovného ruchu. Počas top sezóny sem prichádza denne aj do 13-tisíc turistov, priemerná návštevnosť je okolo 6-tisíc ľudí. Chýbajúce toalety spôsobovali podľa Bieľaka problémy aj hotelierom.„Okolité zariadenia nechceli tieto služby poskytovať bezplatne a potom ani za úhradu, pretože kapacitne to nezvládali, turisti tak boli odkázaní na okolitú prírodu,“ vysvetlil. Aj preto sa kraj podľa jeho slov rozhodol podporiť projekt vo verejnom záujme. Problém podľa jeho slov nebol s financiami, skôr so získaním všetkých potrebných povolení vrátane zmeny územného plánu.„Nachádzame sa v piatom stupni ochrany, nebolo ľahké dostať potrebné výnimky. Zároveň mala obec problém s pozemkami, keďže žiaden z pozemkov v okolí nie je v jej vlastníctve. Musela si ich prenajať od Správy TANAP-u i súkromnej spoločnosti,“ dodal podpredseda kraja.