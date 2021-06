Pri Strednej športovej škole v Banskej Bystrici postavia tréningovú hokejovú halu za viac ako dva milióny eur

Tréningová hala pre hokejovú akadémiu a multifunkčná hala by mali vyrásť pri Strednej športovej škole v Banskej Bystrici.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, projekt hokejovej haly bude financovaný z príspevku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) dvomi miliónmi eur, pričom BBSK podľa projektovej dokumentácie doplní finančné prostriedky.

Viacúčelová hala je plánovaná zo zdrojov ministerstva školstva z programu na podporu športu so spoluúčasťou krajskej samosprávy.

Spolupráca BBSK a SZĽH

Začiatok výstavby

6.6.2021 (Webnoviny.sk) -Cieľom projektu je spolupráca medzi BBSK a SZĽH a vytvorenie lepších podmienok pre športovanie mládeže i širokej verejnosti.„Zo strany kraja ide o podporu a činnosť regionálneho rozvojového centra pre hokej a podporu hokejovej akadémie, spoluprácu v oblasti vzdelávania žiakov – športovcov a športových odborníkov, podporu v oblasti športovej infraštruktúry a podporu rozvojových programov pre hokej,“ popísala hovorkyňaSnahou SZĽH je iniciovať na území BBSK vytvorenie regionálneho rozvojového centra pre hokej. Zväz chce tiež nastavovať nové štandardy vo vzdelávaní športovcov, športových odborníkov a vytvárať podmienky pre výchovu špičkových hokejistov.Výstavba by mala byť realizovaná po získaní stavebného povolenia v roku 2022. „Haly budú slúžiť prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre žiakov školy ako aj na tréningový proces. Ich využitie bude zamerané aj pre širokú verejnosť na podporu korčuliarskej gramotnosti detí a mládeže,“ objasnila Štepáneková.Podľa súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie BBSK aktuálne hľadá dodávateľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie za takmer 200-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia o realizáciu môžu svoje ponuky posielať do 18. júna.Stredná športová škola vznikla v januári 2019 transformáciou športového gymnázia. Do tejto doby škola vychovávala športovcov v odbore gymnázium a od januára 2019 otvorili aj odbor športový manažment. Škola ako športové gymnázium pôsobila už dlhodobo od júla 2002 ako Osemročné športové gymnázium.