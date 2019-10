Pri streľbe na protestoch v Hongkongu utrpel zranenia druhý tínedžer

Demonštrant má na tvári masku počas protestu v uliciach Hongkongu v piatok 4. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 5. októbra (TASR) - Štrnásťročného chlapca postrelila v piatok polícia do stehna počas rozsiahlych demonštrácií proti zákazu nosenia tvárových masiek v Hongkongu. Informoval o tom nemenovaný predstaviteľ hongkonskej polície, ktorého citovala agentúra AP.Podľa jeho ďalších slov sa polícia snaží overiť, či chlapca zasiahla zablúdená guľka, alebo náboj policajta, ktorý vystrelil zo svojej zbrane, keď ho v piatok neskoro večer napadla veľká skupina protestujúcich.Úrad spravujúci nemocnice uviedol, že 14-ročného chlapca hospitalizovali vo vážnom stave. Ďalšie podrobnosti neposkytol.Tínedžer je tento týždeň už druhou obeťou streľby a celkovo prodemokratických protestov v Hongkongu, ktoré sa začali v júni. Poriadkový policajt postrelil v utorok 1. októbra 18-ročného mladíka zblízka do hrude, keď dochádzalo k rozsiahlym násilnostiam.Hongkonská vláda vo vyhlásení uviedla, že policajt v civile vystrelil v piatok neskoro večer v sebaobrane jediný náboj a reagoval tým na veľkú skupinu protestujúcich, keď naňho zaútočili v severnom okrese Jüan-lang.Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová ešte predtým v piatok oznámila, že od soboty 5. októbra začína platiť zákaz nosenia tvárových masiek počas protestov v tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny.Hovorca Číny pre záležitosti Hongkongu Jang Kuang v piatok vyhlásil, že nemožno dovoliť, aby "chaotická situácia" v tomto poloautonómnom regióne pokračovala donekonečna, a že na zastavenie protestov treba použiť účinnejšie opatrenia, pričom nastala rozhodujúca chvíľa.Jang vyjadril dôveru v správkyňu Lamovú a jej schopnosti zvládnuť situáciu. Urobil to práve v období, keď sa šíria špekulácie, že Peking možno zasiahne.