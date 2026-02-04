Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Veronika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Pri streľbe v škole v Novom Meste nad Váhom útočil šiestak airsoftovou zbraňou, zranil dvoch spolužiakov.



Na spojenej škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky.



Zdieľať
Pri streľbe v škole v Novom Meste nad Váhom útočil šiestak airsoftovou zbraňou, zranil dvoch spolužiakov.

K úmrtiu osôb nemalo dôjsť. Potvrdili to z polície aj z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.

„Na miesto sme vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla  Martina Frőhlich Činovská z OS ZZS s tým, že informácie o počte zranených či ošetrených aktuálne nemá, keďže zásah ešte nebol ukončený.

Incident na škole potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. „Na miesto boli vyslané policajné hliadky,“ povedala.

Polícia spresnila, že počas incidentu medzi žiakmi mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života.

„Ubezpečujeme verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním,“ doplnila polícia.

 

Správu budeme aktualizovať


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka prezradil, o čom hovoril s Ficom. Stav boja proti korupcii označil za katastrofálny a svoje stanovisko nehodlá meniť
<< predchádzajúci článok
Rodičia chceli zarobiť na chorom bábätku aj zlomenina za 1,2 milióna. Poistní podvodníci vymýšľajú naozaj neuveriteľné príbehy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 