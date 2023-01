Pri streľbe v tanečnom štúdiu v Monterey Park zomrelo 10 ľudí, páchateľ je na úteku a možno útočil aj inde

22.1.2023 (Webnoviny.sk) - Strelec, ktorý zabil 10 ľudí v tanečnom štúdiu v kalifornskom meste Monterey Park, sa zrejme neúspešne pokúsil zaútočiť v ďalšom štúdiu v inom meste. Uviedli to tamojšie úrady, podľa ktorých stále pokračuje urgentné pátranie po páchateľovi.Šerif okresu Los Angeles Robert Luna informoval, že 20 až 30 minút po streľbe v Star Ballroom Dance Studio v Monterey Park vstúpil muž so zbraňou do Lai Lai Ballroom v neďalekej Alhambre. Zatiaľ nie je jasné, či incidenty spolu súvisia.Prítomní ľudia podozrivému Ázijčanovi vytrhli zbraň z rúk a on utiekol, povedal šerif. Vyšetrovatelia sa v súčasnosti sústreďujú na bielu dodávku, ktorá bola v tom čase v oblasti. Polícia má zmienenú zbraň.Streľba v Monterey Park si vyžiadala životy piatich žien a piatich mužov. Okrem toho je desať ľudí zranených.Incident narušil oslavy nového lunárneho roka a zasial obavy v mestách, kde žije početná ázijská komunita. Je to pritom už piata masová streľba v USA tento mesiac.