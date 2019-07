Pri stretnutí s medveďom musí človek pomaly ustupovať, nie utekať

Medveď hnedý. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) - Ľudia, ktorí stretnú v lese medveďa hnedého, by mali ostať pokojne stáť a zhodnotiť danú situáciu.povedal pre TASR Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.Ak človek stretne medveďa a on ho ešte nezaregistroval, mal by ustupovať potichu smerom, odkiaľ prišiel, radí odborník. Upozorňuje na to, že pred medveďom netreba nikdy utekať, mohlo by to u neho vyvolať útok.Je možné, že ak medveď kráča smerom k človeku, ešte ho nezaregistroval a nevie o jeho prítomnosti.vysvetlil Hletko. V tejto situácií sa môže medveď postaviť na zadné nohy, nejde však o útok. Chce len človeka lepšie identifikovať zrakom a čuchom.dopĺňa Hletko.Medveď môže pri stretnutí s človekom javiť známky podráždenia. Pokiaľ fučí, hrabe labou, ale neútočí, pravdepodobne človek narušil jeho osobný priestor alebo má v blízkosti medvieďatá.hovorí Hletko.radí Hletko. Táto pozícia bude človeku chrániť tvár, krk a životne dôležité orgány. Ochranu pre chrbát a krk môže človeku poskytnúť aj ruksak na chrbte.uzatvára Hletko.