Pri tatranských osadách pre bezpečnosť opäť odchytili jelene

Ilustračná foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 14. decembra (TASR) – Dva jelene a tri jelenice, ktoré si navykli navštevovať intravilány osád vo Vysokých Tatrách, odchytili tento týždeň Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP). Svoj nový domov nájdu v susednej Českej republike. Informovala o tom Martina Petránová zo ŠL TANAP.Neboli to prvé takéto jedince, ktoré lesníci odchytili. Za ostatné tri roky ich bolo dokopy 11. Doteraz našli svoj nový domov vo zvernici v Tatranskej Javorine, v tomto prípade to však bude inak.vysvetlil zoológ ŠL TANAP Jozef Hybler.Podobne ako v predošlých prípadoch, zvieratá aj teraz uspal profesor Juraj Ciberej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach. Hlavným dôvodom, prečo sa lesníci rozhodli presťahovať jedince so zmeneným správaním, bola bezpečnosť domácich obyvateľov i návštevníkov, ktorí práve počas zimnej sezóny prichádzajú do Vysokých Tatier vo väčších počtoch.konštatoval zoológ. Odchytom sa takisto eliminovalo riziko stretu týchto jedincov s motorovými vozidlami, ktoré by mohlo mať fatálne následky pre obe strany.Podľa zoológa sa však týmto odchytom problém s tzv. synantropnými jedincami v intravilánoch tatranských osád úplne nevyriešil, keďže stále sa v nich pohybuje dosť jelenej zveri so zmeneným správaním.pripomenul Hybler.