PRI TESTE IT ZRUČNOSTÍ ZAZNAMENALI NEDOSTATKY

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Žiaci a študenti majú problémy s formátovaním textu, prácou s tabuľkami či inými základnými činnosťami, s ktorými sa budú bežne stretávať v pracovnom živote. Ukázali to výsledky ôsmeho ročníka IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho testovania IT zručností na Slovensku. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) s ďalšími partnermi IT Fitness Testu.