Pri tragickej dopravnej nehode v okrese Topoľčany vyhasol život dôchodkyne, čelne sa zrazili dve autá (foto)

2.8.2021 (Webnoviny.sk) - Medzi obcami Ludanice a Horné Obdokovce v okrese Topoľčany sa v nedeľu po silnej búrke z doposiaľ nezistených príčin čelne zrazili dve osobné vozidlá.Ako informuje Polícia SR – Nitriansky kraj vo svojom profile na sociálnej sieti, 55-ročný vodič Renaultu Megane Scenic pravdepodobne pri prejazde miernou pravotočivou zákrutou dostal šmyk a prešiel do protismeru, kde sa zrazil so Škodou Felícia.Obaja vodiči a spolujazdkyňa z Renaultu boli po nehode so zraneniami prevezení do nemocníc v Nitre a Topoľčanoch. 82-ročná spolujazdkyňa z Felície po zrážke následkom utŕžených zranení na mieste nehody podľahla. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.