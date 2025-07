Pri tragickej nehode medzi Rozhanovcami a Čižaticami zahynula 40-ročná žena, auto ostalo zakliesnené medzi stromami

40-ročná žena podľahla zraneniam na mieste

26.7.2025 (SITA.sk) - Pri piatkovej tragickej nehode medzi Rozhanovcami a Čižaticami (okres Košice-okolie) zahynula 40-ročná žena. Auto bolo zakliesnené medzi stromami, záchranné zložky privolal okoloidúci motorkár.Ako informovalo oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach , v osobnom aute značky Peugeot, sa nachádzali zakliesnené dve osoby, a to 40-ročná matka a jej 19-ročný syn.„Hasiči ich pomocou hydraulického náradia vyslobodili. Počas zásahu bola jedna z osôb odovzdaná prítomným záchranárom. Žiaľ, druhá osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Zranenú osobu previezol vrtuľník do nemocnice," informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti.Doplnili, že zároveň stabilizovali havarované vozidlo, a po zdokumentovaní nehody políciou auto pomocou hydraulickej ruky hasičského vozidla vytiahli späť na cestu. Polícia uviedla, že pri nehode 40-ročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla.„19-ročného syna - vodiča si do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá ho s mnohopočetnými zraneniami letecky transportovala do nemocnice. Vodičovi nariadené odbery na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok," informovali policajti.Doplnili, že počas dokumentovania nehody, za účasti znalca z odboru cestná doprava, bola cesta úplne uzavretá. Polícia avizuje začatie trestného stíhania pre trestný čin usmrtenia. Príčiny nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.