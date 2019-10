Pri útokoch na zlatú baňu v Burkina Faso zahynulo približne 20 ľudí

Bezpečnostné hliadky, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ouagadougou, 6. októbra (TASR) - Približne 20 ľudí zahynulo v piatok pri útoku na zlatú baňu na severe afrického štátu Burkina Faso v regióne, ktorý sužuje džihádistické násilie. S odvolaním sa na miestne bezpečnostné zložky o tom informovala agentúra AFP.K piatkovému útoku došlo v provincii Soum neďaleko miesta, kde údajní džihádisti v polovici septembra vyhodili do vzduchu most spájajúci dve mestá.uviedol jeden zo zdrojov. Ďalší bezpečnostný zdroj útok potvrdil a dodal, že niekoľko ďalších bolo zranených.Chudobná Burkina Faso bojuje posledné štyri roky so silnejúcou vlnou džihádistického násilia, ktoré sa začalo na severe krajiny pozo susedného Mali, ale neskôr sa rozšírilo aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.Džihádisti sa čoraz viac zameriavajú na armádu bývalej francúzskej kolónie. V auguste pri útoku na vojenskú základňu na severy Burkiny Faso zabili ťažko vyzbrojení útočníci 24 ľudí. Pred týždňom - v nedeľu 29. septembra prišlo o život osem civilistov pri útoku ozbrojencov na dedinu Komsilga na severe Burkiny Faso.Vlna násilia si od roku 2015 vyžiadala približne 500 mŕtvych. Na hlavné mesto Burkiny Faso, Ouagadougou, zaútočili trikrát.