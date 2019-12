Pri útoku islamistiského hnutia zahynulo 18 civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kinshasa 30. decembra (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo pri útoku ozbrojencov, ku ktorému došlo v noci na pondelok v meste Beni v provincii Severné Kivu na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR). Informovala o tom agentúra AFP." uviedol pre AFP starosta Beni Donat Kibwana.Islamistické hnutie Spojené demokratické sily (ADF) vzniklo v roku 1995 v Ugande, odkiaľ sa neskôr presunulo do KDR. Od roku 2014 zabila táto skupina vyše tisíc civilistov; len od októbra 2019 ich bolo vyše 150.V KDR pôsobí mierová misia OSN známa pod francúzskou skratkou MONUSCO, ktorá pozostáva z približne 16.000 vojakov, a má ročný rozpočet vyše miliardy dolárov.Proti misii OSN stojí 130 polovojenských a ozbrojených skupín, ktoré vyčíňajú v provinciách Severné a Južné Kivu. Prioritou MONUSCO je demobilizácia týchto zoskupení. Podľa skupiny expertov na KDR z New York University a organizácie Human Rights Watch polovojenské a ozbrojené skupiny v čase od júna 2017 do júna 2019 v danom regióne zabili 1900 civilistov a uniesli viac ako 3300 ľudí.