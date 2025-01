Pri útoku na hlavnú nemocnicu v západnom Sudáne zahynulo 70 ľudí, ďalších 19 bolo zranených

26.1.2025 (SITA.sk) - Pri útoku na hlavnú nemocnicu v obliehanom meste El-Fasher v západnom Sudáne zahynulo 70 ľudí a ďalších 19 bolo zranených. Uviedol to v nedeľu šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus . "Otrasný útok na saudskoarabskú nemocnicu v El Fasher viedol k 19 zraneniam a 70 úmrtiam," uviedol generálny riaditeľ WHO na sociálnej sieti.Od apríla 2023 sa Sudán zmieta v brutálnej vojne medzi veliteľom armády Abdalom Fattahom al-Burhanom a jeho bývalým zástupcom Mohamedom Hamdanom Daglom, vodcom polovojenských síl rýchlej podpory. Tento konflikt v Sudáne rozpútal humanitárnu katastrofu impozantných rozmerov.Desiatky tisíc bolo zabitých a viac ako 12 miliónov ľudí bolo vysťahovaných. Hladomor sa šíri časťami krajiny a núti niektoré rodiny prežiť na tráve a krmive pre zvieratá, najmä na západe a juhu krajiny.