Pri útoku nožom v štáte Oregon zahynul jeden človek

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. decembra (TASR) - Jedna osoba prišla o život a viacero ľudí utrpelo bodné zranenia pri opakovaných útokoch nožom, ku ktorým došlo v stredu v meste Beaverton v americkom štáte Oregon. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Oregonian.Polícia v Beavertone uviedla, že prinajmenšom jeden útok nožom sa odohral v pobočke banky Wells Fargo v nákupnej zóne Murrayhill.Po útokoch podozrivá osoba odcudzila motorové vozidlo a utiekla do oblasti Tigard, kde ju polícia zadržala.Ďalšie podrobnosti o útokoch nožom v Beavertone neboli bezprostredne známe. Nie je isté ani to, či išlo o bankovú lúpež.