Pri útoku Talibanu zahynulo v Afganistane aj 8 členov volebnej komisie

Kábul 30. júna (TASR) - Povstalci z hnutia Taliban zabili v sobotu večer v juhoafganskej provincii Kandahár ôsmich členov volebnej komisie. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Bojovníci Talibanu vyhodili do vzduchu štyri ukradnuté vojenské vozidlá v blízkosti sídla polície v okrese Marúf, kde sa v tom čase nachádzali zamestnanci nezávislej volebnej komisie, ktorí tam registrovali voličov do septembrových prezidentských volieb. Po výbuchu prišlo o život osem členov volebnej komisie, uviedol pre DPA hovorca miestnej polície a dodal, že celkový počet obetí nie je známy.Hovorca Talibanu Karí Júsuf Ahmadí uviedol, že militanti okrem ôsmich zamestnancov volebnej komisie zabili aj 57 členov afganských národných bezpečnostných síl (ANSF) a zajali 11 ďalších ľudí.Podľa afganskej vlády Taliban počet obetí preháňa. To, že afganské sily utrpeli niekoľko strát na životoch, potvrdil aj predstaviteľ polície v Kandaháre; neposkytol však ďalšie podrobnosti.Boje medzi Talibanom a afganskými vládnymi silami sa zintenzívnili i napriek prebiehajúcim mierovým rokovaniam so Spojenými štátmi v katarskej Dauhe, ktoré sa začali v sobotu a majú sa skončiť v priebehu nasledujúceho týždňa. Podľa viacerých expertov sa militanti domnievajú, že ich víťazstvá v bojoch by mohli posilniť ich pozície v politických rozhovoroch, píše DPA.Príslušníci Talibanu podľa informácií miestneho predstaviteľa v sobotu na vojenskom kontrolnom stanovišti v okrese Balábulúk v západnej provincii Faráh zabili osem afganských vojakov a ďalších ôsmich zranili.Pozemné boje sa skončili po tom, ako afganské sily začali vzdušné nálety, pri ktorých podľa slov miestneho predstaviteľa prišlo o život niekoľko členov Talibanu.