22.6.2025 (SITA.sk) - Pri útoku USA na iránske jadrové zariadenia bolo použitých sedem bombardérov stealth, na ktoré iránska armáda zjavne reagovala len málo. Povedal v nedeľu generál Dan Caine.Predseda Zboru náčelníkov ozbrojených síl Dan Caine pri opise komplexnej operácie s názvom „Polnočné kladivo“ uviedol, že „hlavný úderný balík pozostával zo 7 bombardérov B-2 Spirit“, ktoré leteli 18 hodín z pevniny USA do Iránu s viacerými tankovaniami vo vzduchu „Iránske stíhačky nelietali a zdá sa, že iránske systémy rakiet zem-vzduch nás počas celej misie nevideli. Zachovali sme si prvok prekvapenia,“ dodal Caine.„Mali by vedieť, že tento priemysel má korene v našej krajine a korene tohto národného priemyslu nemožno zničiť,“ povedal hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu Behrouz Kamalvandi podľa tlačovej agentúry Tasnim. „Samozrejme, utrpeli sme škody, ale nie je to prvýkrát, čo priemysel utrpel škody.“Prezident Emmanuel Macron po útokoch USA na jadrové zariadenia v krajine vyzval Teherán na obnovenie diplomatických rokovaní, keď sa rozprával so svojím iránskym kolegom Masúdom Pezeshkianom, uviedol francúzsky prezidentský úrad. „Prezident zopakoval svoju výzvu na okamžité prepustenie našich dvoch rukojemníkov, deeskaláciu a obnovenie diplomatických rokovaní,“ uviedol Macronov úrad.