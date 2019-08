Pri v škole v Budimíre podľa starostu chýba priechod so semaforom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budimír 31. augusta (TASR) - Na príchod školského roka sa pripravuje aj obec Budimír v okrese Košice-okolie. Ako pre TASR povedal jej starosta Vojtech Staňo, v uplynulých dňoch upravovali okolie školy a s reguláciou dopravy bude ráno pomáhať pracovník obecného úradu. Bezpečnosť detí by podľa neho zvýšil i priechod pre chodcov so svetelnou signalizáciou.Cez obec prechádza cesta 1. triedy a premávka na tejto ceste je, ako hovorí, prehustená.povedal.V roku 2013 sa obci Budimír v spolupráci so Slovenskou správou ciest podarilo upraviť komunikácie a vybudovať chodníky či priechody pre chodcov, čo podľa Staňa pomohlo k zvýšeniu ich bezpečnosti. Ako uviedol, obec si pripláca za zachádzanie autobusov ku škole, aby žiaci nemuseli vystupovať na hlavnej ceste.povedal.Podľa jeho slov by na uvedenej ceste pomohol priechod pre chodcov riadený svetelnou signalizáciou. Ako hovorí, náklady na jeho realizáciu sú vysoké, podľa spracovaného projektu by predstavovali približne 30.000 eur.dodal starosta s tým, že obec preto zvažuje spolupodieľanie sa na projekte aj s okolitými obcami, ktoré spadajú do tohto školského obvodu.uzavrel Staňo.