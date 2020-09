Pri voľbe šéfa prokuratúry je podľa SaS viacero nádejných mien, OĽaNO a Za ľudí si počkajú na verejné vypočutie

Odborné kvality a osobnostné predpoklady

V hre je viacero "nádejných mien"

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Kľúčovou fázou procesu výberu nového generálneho prokurátora bude verejné vypočutie kandidátov. Zhodujú sa na tom ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ) a predseda ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák OĽaNO ).Hnutie OĽaNO a strana Za ľudí sa podľa ich slov na základe vypočutia rozhodnú, ktorého kandidáta podporia.„Strana Za ľudí sa rozhodne, koho podporí na funkciu generálneho prokurátora na základe verejného vypočutia kandidátov tak, ako to urobila pri výbere kandidátov na ústavných sudcov,“ uviedla pre agentúru SITA Remišová.OĽaNO bude podľa Vetráka pri výbere prihliadať na odborné kvality, morálne a osobnostné predpoklady. „Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti ešte len prebieha proces prihlasovania sa uchádzačov o túto funkciu a nie je zrejmé, kto všetko o ňu prejaví záujem, je predčasné sa zaoberať touto otázkou,“ doplnil pre agentúru SITA predseda ústavnoprávneho výboru NR SR.Hovoriť o zhode na kandidátoch na generálneho prokurátora považuje za predčasné aj poslanec Národnej rady SR (NR SR) a tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre spravodlivosť Alojz Baránik . V hre je podľa neho viacero „nádejných mien". „Trváme však na tom, že až po predložení prihlášok a vypočutí kandidátov bude čas na dohody o tom, kto z nich by bol najlepším generálnym prokurátorom,“ vysvetlil Baránik.Pre SaS sú podľa neho prijateľní takí kandidáti, ktorí sú neskompromitovateľní a svojim doterajším životom jasne a jednoznačne preukázali, že budú funkciu generálneho prokurátora vykonávať čestne a odvážne tak, ako to vyžaduje „katastrofálna situácia v tejto organizácii“.Návrhy kandidátov na voľbu nového generálneho prokurátora je možné podávať do 9. októbra. Samotná voľba by sa mala uskutočniť na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína 24. novembra. Ešte predtým predstúpia prihlásení kandidáti na vypočutie pred ústavnoprávny výbor NR SR.Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár skončil vo funkcii začiatkom augusta. Prokuratúru momentálne vedie prvá námestníčka Viera Kováčiková.