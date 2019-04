Pri vybavovaní hlasovacieho preukazu si treba dať pozor na termíny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) - Občania, ktorí chcú voliť europoslancov v májových voľbách do Európskeho parlamentu mimo miesta svojho trvalého bydliska, potrebujú hlasovací preukaz. Požiadať oň môžu osobne, písomne aj elektronicky. Treba si dať pozor na termíny. Ministerstvo vnútra SR tiež pripomína, že hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.Písomne alebo elektronicky môžu ľudia požiadať o hlasovací preukaz v eurovoľbách do 3. mája. Osobne si môže volič hlasovací preukaz vybaviť na obecnom úrade najneskôr deň pred konaním volieb, čiže 24. mája v úradných hodinách.V žiadosti občan uvedie svoje údaje, ako aj adresu, kam má byť preukaz poslaný. Hlasovací preukaz môže zaňho prevziať aj iný občan, v takom prípade musí v žiadosti uviesť aj jeho údaje. Emailovú adresu na doručovanie žiadostí má obec zverejniť na svojom webe.informuje ministerstvo.Voliť môžu aj cudzinci zapísaní do zoznamu voličov. Ministerstvo vnútra kontroluje zoznamy cudzincov, ktorí požiadali o zápis do zoznamu voličov na Slovensku. Informácie si vymieňa s krajinou pôvodu občanov, čo má zamedziť možnosti dvojitého hlasovania.doplnilo ministerstvo vnútra.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.Výsledky hlasovania budú známe po uzavretí volebných miestností v poslednom štáte, a to v Taliansku v nedeľu o 23.00 h. Eurovoľby sa na Slovensku konajú štvrtýkrát. Účasť na posledných bola len 13,05 percenta oprávnených voličov, teda najmenšia zo všetkých krajín EU.