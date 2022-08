Pri výbuchu bomby nastraženej v aute zahynula dcéra Putinovho ideológa

Pri výbuchu bomby nastraženej v aute prišla o život dcéra ruského ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorý má podľa viacerých médií silný vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina.





Ako v nedeľu informoval britský denník The Guardian, k incidentu došlo v sobotu večer na predmestí Moskvy.Daria Duginová zahynula, keď automobil značky Toyota Land Cruiser, ktorý šoférovala, roztrhal silný výbuch. Incident sa odohral v sobotu okolo 21.30 h miestneho času a približne 20 kilometrov západne od hlavného mesta, v blízkosti obce Boľšije Viaziomy.Očití svedkovia uviedli, že trosky auta boli rozmetané po celej ceste. Auto po výbuchu zachvátili plamene a potom narazilo do plota.Podľa záchranných služieb v aute bola jedna osoba, ktorá zomrela na mieste.Andrej Krasnov, Duginovej priateľ a šéf hnutia Ruský horizont, tieto správy podľa agentúry TASS potvrdil. Dodal, že bomba mohla byť určená pre jej otca, Alexandra Dugina."Bolo to otcovo vozidlo. Daria šoférovala iné auto, ale dnes si vzala jeho auto, zatiaľ čo Alexandr išiel inou cestou. Vrátil sa, bol na mieste tragédie. Rozumiem tomu tak, že cieľom bol Alexandr alebo pravdepodobne oni dvaja spoločne," povedal Krasnov.Zábery, ktoré už kolujú na sociálnych sieťach, zachytávajú muža podobného Duginovi na mieste činu a "v zúfalom stave".Hlava samozvanej prokremeľskej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin na svojom kanáli v aplikácii Telegram napísal, že Daria Duginová bola zavraždená a obvinil z toho ukrajinskú vládu.Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za "ruského fašistu", ktorý pomohol formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina.