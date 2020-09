Pri výbuchu protipechotnej míny na Ukrajine sa zranili vojaci, hlásia aj mŕtvych

Ozbrojenci v Donbase

Konflikt na Ukrajine

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Dvaja príslušníci ukrajinského armádneho zboru utrpeli zranenia po výbuchu protipechotnej míny v Doneckej oblasti na východe krajiny.Ako referuje web gordonua.com s odvolaním sa na takticko-operačnú skupinu Vostok, obom bezprostredne po incidente poskytli lekársku pomoc, previezli ich do zdravotníckeho zariadenia a ich stav je uspokojivý.V Donbase od 27. júla platí prímerie. Podľa náčelníka generálneho štábu, vrchného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Ruslana Chomčaka sa realizuje na oboch stranách a ojedinelé prípady jeho porušenia nemajú systémový charakter.V nedeľu 6. septembra, 42. deň prímeria, sa ozbrojenci v Donbase zamerali na ukrajinské pozície v Doneckej oblasti a zranili pritom jedného vojaka.V ten istý deň v susednej Luhanskej oblasti zahynul ďalší ukrajinský vojak v dôsledku ostreľovania zo strany ozbrojencov. Dvoch vojakov, ktorí sa snažili uhasiť vzniknutý požiar, vyhodila do povetria mína.Konflikt na východe Ukrajiny trvá od jari roku 2014 a vyžiadal si minimálne 13-tisíc ľudských životov a desaťtisíce zranených. Od začiatku konfliktu sa znepriatelené strany dohodli na 29 prímeriach, z ktorých každé malo platiť na neurčito, no žiadne neprinieslo koniec násilia.Najúspešnejším z hľadiska pokusov o nastolenie "pokoja zbraní" bol rok 2016, keď sa podarilo udržať prímerie šesť po sebe nasledujúcich týždňov.Informácie pochádzajú z webov gordonua.com, wikipedia.com a archívu agentúry SITA.