Pri vyhodnocovaní dôsledkov odchodu USA z Afganistanu došlo k zlyhaniu, Korčok považuje komentovanie niektorých politikov za úbohé

Niektorí vytĺkajú politický kapitál

Snažia sa vyslať vojenský špeciál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri vyhodnocovaní dôsledkov odchodu vojsk Spojených štátov amerických (USA) z Afganistanu nastalo zlyhanie. V tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV SR) to uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS).Podľa ministra zahraničných vecí sa nemôže stať, že analýzy predpokladajú prevzatie moci Talibanom v horizonte mesiacov, no ten získa moc nad celou krajinou v priebehu niekoľkých dní. Spojenecké vojská by preto mali spoločne vyhodnotiť zlyhanie analýzy vrátane dôsledkov, a chyby už v budúcnosti neopakovať.Komentovanie udalostí v Afganistane a snahu „vytĺkania“ politického kapitálu zo strany niektorých slovenských politikov považuje Korčok za úbohú a tragickú.„Hovoria akoby sme tam ani neboli s našimi tisíckami vojakov, ktorí tam nasadzovali život a traja z nich tam svoje životy aj nechali. Počúvame, ako keby sa nás netýkal dôvod, prečo došlo k misii v Afganistane. Dokonca je tu reč o tom, že sme spolu s pani prezidentkou Čaputovou chceli etablovať v Afganistane liberálny režim,“ povedal Korčok. Zároveň pripomenul, že to nebol on ani prezidentka Zuzana Čaputová kto rozhodol o vyslaní vojakov do Afganistanu.Šéf slovenskej diplomacie sa aktuálne spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) snažia robiť maximum pre vyslanie vojenského špeciálu do Kábulu. Ten však nemôže byť vyslaný pre súčasnú situáciu na miestnom letisku, ktoré bolo dočasne uzatvorené.Vojenskému špeciálu preto Kábul zatiaľ nepovolil pristátie, z toho dôvodu je celá operácia podľa Korčoka mimoriadne zložitá. „Napriek tomu robíme všetko pre to, aby sme našich občanov dostali domov v najkratšom možnom čase a prípadne, ak to kapacita transportu dovolí, pomohli aj iným,“ uzavrel.