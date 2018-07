Pri vytrysknutí lávy na Havaji sa zranilo najmenej 23 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Honolulu 17. júla (TASR) - Najmenej 23 pasažierov na palube turistickej lode utrpelo v pondelok zranenia pri vytrysknutí lávy vylievajúcej sa zo sopky Kilauea na ostrove Havaj. Informovali o tom v pondelok agentúry AP a DPA s odvolaním na miestne úrady.Mladá žena - jedna zo zranených pasažierov - utrpela zlomeninu nohy a je vo vážnom stave. Ďalší zranení utrpeli popáleniny, spresnili úrady.Podľa miestnych médií strechu lode so 49 pasažiermi zasiahla letiaca roztavená hornina vo veľkosti basketbalovej lopty, pričom na palubu popadali menšie skaly.K incidentu došlo okolo 07.00 miestneho času pri pobreží najväčšieho havajského ostrova. Šlo o jednu z turistických lodí, ktorá ponúka návštevníkov možnosť vidieť miesta, kde prúdy lávy stekajú do Tichého oceánu.Úrady na Havaji už predtým varovali verejnosť, aby sa nepribližovali k spomínaným miestam, keďže kontaktom lávy s morskou vodou sa vytvárajú biele oblaky nebezpečného toxického plynu. Vedci vysvetlili, že oblaky výparov na miestach, kde láva vteká do oceánu, obsahujú kyselinu chlorovodíkovú (soľnú) a jemné čiastočky skla, ktoré môžu podráždiť pokožku a oči a spôsobiť problémy s dýchaním.Vulkán, ktorý začal vybuchovať 3. mája, sa nachádza na ostrove Havaj - nazývanom tiež Veľký ostrov, pretože je z ôsmich hlavných Havajských ostrovov najväčší. Láva zo sopky Kilauea doteraz zničila už viac ako 700 domov.