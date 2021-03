Pri Žiari nad Hronom má vzniknúť prvá geotermálna elektráreň na Slovensku. Spoločnosť PW Energy, ktorá výstavbu plánuje, predložila svoj zámer na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). V prvej fáze projekt počíta s investičnými nákladmi vo výške 110 až 120 miliónov eur. TASR o tom informoval projektový manažér spoločnosti Michal Mašek.





Elektráreň majú v rámci prvotnej fázy tvoriť dve geotermálne prevádzky situované v katastrálnom území obce Lovča a na území zaniknutej obce Horné Opatovce. Ich plánovaný inštalovaný výkon predstavuje spolu 12,6 až 13 elektrických megawattov (Mwe).„Celkový potenciál Žiarskej kotliny sa predpokladá na úrovni minimálne 20 MWe. To znamená, že elektrina z geotermálnej energie by mohla zásobovať zhruba 50.000 domácností. Zostatkové teplo z tohto procesu možno využiť ako zdroj na centrálne zásobovanie teplom pre ďalšie desaťtisíce domácností, ale aj v priemysle, poľnohospodárstve či na rekreačné účely,“ uviedol Mašek. Ako dodal, pri prieskume územia spoločnosť spolupracovala s domácimi aj zahraničnými odborníkmi vrátane Jamesa B. Koeniga, ktorý patrí medzi najväčšie svetové osobnosti v oblasti využitia geotermálnej energie.Po technickej stránke si výstavba geotermálnej elektrárne vyžaduje realizáciu vrtov s hĺbkou 3 až 4 kilometre, prostredníctvom ktorých sa bude voda s teplotou 140 až 150 stupňov Celzia dostávať na povrch. Spoločnosť PW Energy chce využívať takzvaný binárny cyklus, v ktorom vyčerpaná voda cirkuluje v uzavretom systéme a neprichádza do kontaktu s blízkym okolím. Energeticky využitá voda sa tak po odovzdaní tepla prostredníctvom reinjektážneho vrtu dostane späť pod zemský povrch, odkiaľ sa pôvodne čerpala.Predpokladané investičné náklady na prvú fázu geotermálnej energie v blízkosti Žiaru nad Hronom dosahujú 110 až 120 miliónov eur. „Investovanie do geotermu všade na svete prináša do regiónu ďalšie investície, čo môže znamenať vytvorenie nových pracovných miest, podporu poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Zároveň patrí medzi najvhodnejšie energetické zdroje na ceste za znižovaním emisií, lepšou klímou a uhlíkovou neutralitou, ktorá je cieľom nielen Slovenska, ale celej EÚ,“ vysvetlil Mašek.Geotermálna energia predstavuje čistý, vysoko stabilný zdroj, ktorý nie je závislý od počasia. Elektráreň využívajúca teplo Zeme tak môže byť v prevádzke celoročne 24 hodín denne. Proces výroby elektriny pritom neprodukuje žiadne emisie. Spoločnosť PW Energy na základe dostupných dát vytypovala najperspektívnejšie územia na čerpanie geotermálnej energie, okrem Žiaru nad Hronom by podobný projekt chcela realizovať aj v Prešove.