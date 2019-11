Pri zrážkach s bezpečnostnými silami prišli o život dvaja ľudia

Protivládni protestujúci počas demonštrácie v uliciach Bagdadu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 21. novembra (TASR) - Dvaja protivládni protestujúci prišli v noci na štvrtok v irackom hlavnom meste Bagdad pri zrážke s bezpečnostnými silami o život a 36 ďalších utrpelo zranenia. Informovali o tom predstavitelia miestnych bezpečnostných zložiek a nemocníc, píše agentúra AP.Jeden z demonštrantov bol zabitý, keď príslušníci bezpečnostných síl použili na rozohnanie demonštrantov z mosta Ahrár ostrú muníciu. Ďalší prišiel o život na moste Sinak, keď bol odpálený kanister so slzotvorným plynom, ktorý ho zasiahol do hlavy.Vo štvrtok ráno bola situácia na oboch uvedených mostoch, preklenujúcich rieku Tigris, pokojná.Protestujúci obsadili časti troch hlavných mostov v Bagdage -Sinak, Ahrár a Džumhúríja, ktoré vedú k opevnenému sídlu ústrednej irackej vlády - tzv. Zelenej zóne.Protesty proti zhoršovaniu životných podmienok, zvyšujúcej sa nezamestnanosti a korupcii prebiehajú v Iraku od začiatku októbra. Mimo hlavného mesta sa rozšírili aj do južných, prevažne šiitských provincií.Takmer všade sú tieto demonštrácie sprevádzané násilím a nepokojmi. Nespokojenci požadujú odstúpenie vlády a usporiadanie predčasných parlamentných volieb. Počas protestov prišlo o život už najmenej 320 ľudí vrátane demonštrantov a príslušníkov bezpečnostných síl.