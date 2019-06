Pri zrážke autobusu a osobných áut zahynulo takmer dvadsať osôb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 10. júna (TASR) - Najmenej 17 ľudí prišlo o život, keď sa v nedeľu večer v okrese Campos de Jordao na brazílskom juhovýchode prevrátil autobus so 40 cestujúcimi a následne narazil do niekoľkých osobných vozidiel. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hasičský zbor a miestne médiá.Príslušníci hasičského zboru pre AFP potvrdili, že nehoda sa stala, keď sa autobus prevrátil a zasiahol okoloidúce vozidlá.Video, ktoré natočil svedok nehody, ukazuje, ako sa jedno z áut premenilo na kopu kovového šrotu.Na brazílskych cestách podľa vlaňajšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahynulo v roku 2016 približne 41.000 ľudí.