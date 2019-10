Pri zrútení mosta sa zranilo najmenej 12 ľudí, po šiestich pátrajú

Najmenej 12 ľudí utrpelo v utorok zranenia pri zrútení mosta v severovýchodnej časti Taiwanu. Poškodených bolo aj viacero rybárskych člnov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tchaj-pej 1. októbra (TASR) - Najmenej 12 ľudí utrpelo v utorok zranenia pri zrútení mosta v severovýchodnej časti Taiwanu. Poškodených bolo aj viacero rybárskych člnov.Záchranári stále pátrajú po šiestich nezvestných osobách, ktoré môžu byť uviaznuté v jednom z poškodených člnov. Príčina nešťastia nebola bezprostredne známa, informovala agentúra AFP.Stoštyridsať metrov dlhý oblúkový most postavili v roku 1998 nad prístavom v rybárskej dedine Nan-fan-kao nachádzajúcej sa na pobreží Tichého oceánu.Pri jeho zrútení boli poškodené tri rybárske člny a dve vozidlá vrátane benzínovej cisterny, ktorá prechádzala cez most v momente, keď sa zrútil.povedal taiwanský premiér Su Čen-čchang.Agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady informovala, že zranenia utrpelo najmenej 12 ľudí vrátane šiestich Filipíncov, troch Indonézanov a taiwanského vodiča cisternového vozidla.Šesť osôb bolo zranených vážne, píše agentúra Reuters. Do pátrania po nezvestných sa zapojili potápači, taiwanské námorníctvo a námorná pechota.Taiwan v pondelok zasiahol tajfún Mitag sprevádzaný vetrom, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť až 162 kilometrov za hodinu a presúval sa smerom na sever rýchlosťou 27 kilometrov za hodinu. Tajfún spôsobil zranenie 12 ľuďom, prerušil dodávky elektrickej energie do viac ako 66.000 domácností a vyžiadal si zrušenie viac ako 150 letov.