Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Priame lety aj jadro. Čo priniesla Ficova 30-hodinová návšteva Vietnamu?
Tagy: Ekonomická spolupráca Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodné vzťahy
Návšteva premiéra Roberta Fica vo Vietname naznačila ambíciu Slovenska posilniť svoje ekonomické a strategické väzby s jednou z najdynamickejšie rastúcich krajín juhovýchodnej ...
13.4.2026 (SITA.sk) - Návšteva premiéra Roberta Fica vo Vietname naznačila ambíciu Slovenska posilniť svoje ekonomické a strategické väzby s jednou z najdynamickejšie rastúcich krajín juhovýchodnej Ázie. Podľa vyjadrení predsedu vlády, ktorý absolvoval sériu rokovaní v priebehu približne tridsiatich hodín, ide o vzťah, ktorý sa posúva na vyššiu úroveň a má potenciál priniesť konkrétne ekonomické výsledky.
„Rozsah a intenzita rokovaní s predstaviteľmi Vietnamu priamo poukazuje na strategický charakter vzťahov,“ uviedol premiér. Delegácie podpísali viacero dohôd a memoránd, pričom kľúčovými oblasťami spolupráce majú byť jadrová energetika a zbrojársky priemysel. Práve tieto sektory patria medzi oblasti, v ktorých sa Slovensko snaží dlhodobo presadiť aj na zahraničných trhoch.
Dôležitým momentom návštevy bolo aj formálne povýšenie vzájomných vzťahov na strategickú úroveň. To podľa premiéra vytvára rámec pre konkrétne projekty a intenzívnejšiu hospodársku spoluprácu. Vietnam zároveň potvrdil pokračovanie bezvízového styku pre slovenských občanov na pobyty do 45 dní, pričom obe strany otvorili aj tému priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Hanojom alebo Hočiminovým mestom. Takýto krok by mohol podporiť nielen turistiku, ale aj obchodné kontakty.
Významnou súčasťou návštevy bola aj podnikateľská misia, ktorú premiér označil za najväčšiu vo svojej politickej kariére. Slovensko-vietnamské podnikateľské fórum prilákalo približne 500 účastníkov, z toho stovku zo Slovenska. Podľa Fica je teraz na samotných firmách, ako využijú otvorené príležitosti. „Je len na podnikateľoch, ako využijú priateľské a ničím nezaťažené vzťahy medzi našimi dvoma krajinami,“ skonštatoval.
Ekonomický rozmer návštevy dopĺňa aj téma pracovného trhu. Premiér otvoril otázku riadenej legálnej migrácie, ktorá by mohla Slovensku pomôcť riešiť dlhodobý nedostatok pracovnej sily. Vietnam, s populáciou približne 100 miliónov obyvateľov, predstavuje potenciálny zdroj pracovnej sily, no zároveň aj rastúci trh pre slovenské firmy.
Fico zároveň zdôraznil, že Vietnam je stabilná krajina s pragmatickou zahraničnou politikou a meniacou sa ekonomickou stratégiou, ktorá sa čoraz viac orientuje na kvalitu rastu. V regióne má podľa jeho slov stabilizačnú úlohu a rešpekt ako partner dodržiavajúci medzinárodné pravidlá. Pre Slovensko má Vietnam aj konkrétny obchodný význam. Ide o tretieho najväčšieho partnera v Ázii a najväčšieho v juhovýchodnej časti kontinentu.
Súčasťou programu boli aj stretnutia s najvyššími predstaviteľmi krajiny vrátane prezidenta a generálneho tajomníka komunistickej strany To Lama, ktorý patrí medzi kľúčové postavy vietnamskej politiky. Diskutovalo sa nielen o ekonomických projektoch, ale aj o podpore kandidatúr v medzinárodných organizáciách či o širšej geopolitickej spolupráci.
Premiér návštevu zhodnotil ako mimoriadne úspešnú s tým, že jej reálny prínos bude závisieť od schopnosti podnikateľov a štátnych inštitúcií premeniť politické dohody na konkrétne projekty. „Ak sa podnikatelia a príslušné rezorty chopia šancí a otvorených príležitostí, môže dôjsť k ďalšiemu prehĺbeniu spolupráce s týmto novým ázijským tigrom,“ uviedol Fico.
Zdroj: SITA.sk - Priame lety aj jadro. Čo priniesla Ficova 30-hodinová návšteva Vietnamu? © SITA Všetky práva vyhradené.
Priame lety do Vietnamu
Tretí najväčší partner v Ázii
Slovensko patrí medzi najpomalšie reagujúce krajiny NATO, ukazuje správa inštitútu Globsec
Politológ: Slovensko sa po Orbánovej prehre v parlamentných voľbách môže stať posledným významnejším „klinovým" aktérom v Európskej únii
