Priamy predaj ovplyvňuje inflácia, napriek tomu sú tržby stabilné

15.11.2023 (SITA.sk) -Priamy predaj v globálnom ponímaní zaznamenal vlani 1,5-percentný pokles a celkové tržby sa stabilizovali na takmer 173 miliardách dolárov. Nezávislých priamych predajcov bolo pritom vo svete takmer 115 miliónov.Medzi TOP 3 globálne trhy priameho predaja patria USA (23%), Kórea (11%), Nemecko (10%) a Čína (9%).Čo sa Európskej únie týka, celkové tržby presiahli 28,6 miliárd eurDruhým najväčším hráčom v EÚ je v tejto oblasti predaja Francúzsko s tržbami vyššími ako 4 miliardy eur a európsku TOP 3 uzatvára Taliansko s 2,7 miliardovým obratom.Klesajúci trend zaznamenal aj priamy predaj na Slovensku, tržby medziročne klesli o 10,8 % na 165 miliónov eur.vysvetľuje generálna sekretárka Združenia priameho predaja (ZPP), Lenka Mrázová. "Aj z tohto pohľadu sú výsledky za rok 2022 skvelé," dodáva pani Mrázová.Výsledky ďalej ukázali, že Slováci prejavujú čoraz viac záujem o kozmetické výrobky a výrobky patriace do kategórie osobnej starostlivosti (53 % oproti 43 % v roku 2021), populárnymi zostávajú aj wellness výrobky a výživové doplnky (22%) a 19-percentný podiel majú výrobky určené pre domácnosť.Zaujímavé skutočnosti priniesol aj socioekonomický prieskum o priamom predaji, ktorý zrealizovala v tomto roku Európska asociácia priameho predaja SELDIA a spoločnosť IPSOS v 12 krajinách Európy.Aj tento prieskum potvrdzuje skutočnosť, že priamemu predaju na Slovensku sa venuje oveľa viac žien (takmer 90 %) ako mužov (takmer 10 %).hovorí Lenka Mrázová.dodáva. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj fakt, že 45 % predajcov označilo, že sú vo svojom podnikaní celkovo spokojní.To, že priamy predaj zostal naozaj "priamym", a to aj v dnešnej modernej digitalizovanej dobe, zas potvrdzuje skutočnosť, že nezávislí priami predajcovia stále úplne najčastejšie využívajú ako nástroj predaja osobný kontakt so zákazníkom, (až 71 %). Keďže pokrok sa ale zastaviť nedá, druhým najčastejším spôsobom spojenia predajcov a kupujúcich je mobil (40 %), tretím moderné sociálne siete (28 %) a nezaostáva ani populárna a praktická e-mailová komunikácia (27 %). Zaujímavé je, že na Slovensku sa stále ukazuje ako veľmi účinný nástroj predaja tradičný tlačený katalóg či brožúra.hovorí Lenka Mrázová a zároveň dodáva, že dlhodobým a stálym motivátorom je aj naďalej možnosť privyrobiť si a zlepšiť kvalitu života seba a svojej rodiny, rovnako ako aj časová flexibilita či nezávislosť. Viac ako pätina nezávislých priamych predajcov si pochvaľuje socializáciu a stretávanie nových ľudí. V zelených číslach zostáva aj celkové hodnotenie spoločnosti, ktorú zastupujú, úroveň odbornej prípravy či podpory.Združenie priameho predaja (ZPP) je hlavným predstaviteľom priameho predaja na Slovensku. Združenie bolo založené v roku 1995 a je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA aj svetovej federácie WFDSA. ZPP združuje viac ako 200-tisíc priamych predajcov a obhajuje záujmy ich zákazníkov, ako aj svojich členských firiem - Amway, Herbalife Nutrition, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame a PartyLite.Informačný servis