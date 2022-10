Priateľom vzdelávacieho projektu Eco Tour, oslavujúceho 10. výročie, sa stal McDonald’s

11.10.2022 (Webnoviny.sk) -Deti sú naša budúcnosť, a základným princípom udržateľnejšieho spôsobu života by sa mali učiť už od útleho veku. V učebných osnovách sa však tematika ekológie a recyklácie objavuje iba zriedkakedy, a ak áno, nie je vysvetlená do detailov na praktických príkladoch. Aj to je jeden z dôvodov vzniku obľúbenej ekologickej šou s názvom ECO TOUR, ktorú pred 10. rokmi založil spevák Thomas Puskailer. Žiakov zo základných škôl po celom Slovensku hravou formou učí, ako sa správať k prírode a ako správne recyklovať. "Sme veľmi radi, že po dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou sa spolu s Ondrejom Antálekom v alternácii s Martinom Madejom môžeme opäť vrátiť na pódium a otvárať zábavným spôsobom dôležité témy v rámci udržateľnosti. Program ECO TOUR je koncipovaný tak, aby postupne gradoval a držal pozornosť divákov od začiatku až do konca. Súčasťou sú rôzne súťaže, eko-pesničky, eko-fakty, kvíz či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. Vážime si zapojenie partnera McDonald’s, ktorý podporuje vystúpenia v piatich slovenských mestách," hovoríPrvú tohtoročnú šou ECO TOUR odohral Thomas v spolupráci s Ondrejom Antálekom 7. októbra v Bratislave. Odštartovali tak veľkú oslavu 10. výročia.Cieľom šou je ukázať žiakom základných škôl, že planéte môžeme pomôcť v rámci nášho každodenného života. Každý má silu urobiť zmenu, a často k tomu stačí zmeniť zopár návykov. Začínať treba vždy od seba. Keď zmeníme seba, vieme zmeniť aj našu planétu. "Vyrastajú s nami deti, a to je naozaj skvelý pocit. Nedávno som stretol študenta, ktorý sa ako tínedžer zúčastnil našej šou. O túto tému sa začal zaujímať natoľko, že teraz študuje environmentalistiku. To je dôvod, prečo robím tento projekt - môžem inšpirovať mladšie generácie k tomu, aby mysleli na lepšiu budúcnosť našej planéty,"Priateľ projektu, spoločnosť McDonald’s, sa v rámci svojej dlhodobej kampane "Naše Pretože" angažuje v rôznorodých aktivitách, ktorými podporuje šírenie osvety o problematike udržateľnosti, čistejšieho životného prostredia aj o dôležitosti správneho triedenia odpadu. Do ulíc pravidelne vysiela aj svoje špeciálne upratovacie hliadky Trash Patrols, ktoré čistia blízke aj vzdialenejšie okolie reštaurácií McDonald’s. "Záleží nám na znižovaní vplyvu na životné prostredie takisto ako naším zákazníkom. Inovujeme obaly našich produktov, prechádzame na udržateľnejšie materiály a pripájame sa k rôznym externým upratovacím iniciatívam. Málokto vie, že napríklad odpad, ktorý vzniká v prevádzkach, zamestnanci triedia už od roku 2003, a až 74 % odpadu z lokálnych reštaurácií išlo v roku 2019 na ďalšie využitie. Našou snahou je motivovať zodpovedne sa správať nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov a verejnosť. Učiť sa správnym návykom je potrebné už od detstva, preto sme sa rozhodli vzdelávací projekt ECO TOUR podporiť,"Pre McDonald’s je blízka aj téma biodiverzity. Už v minulosti v spolupráci s ornitológmi navrhla spoločnosť umiestniť pri vybratých 20 reštauráciách originálne vtáčie búdky. Neskôr, po zapojení sa do iniciatívy 10 000 stromov, v rámci ktorej spoločnosť financovala výsadbu 26 stromov v hlavnom meste, pribudli k vtáčím búdkam aj hmyzie hotelíky.Informačný servis